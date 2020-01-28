2020-01-28T12:32:42+03:00
Происшествия

В Уфе при столкновении двух грузовиков водителя зажало в кабине

ДТП произошло утром на улице Путейской
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗ по Уфефото: УГЗ по Уфе
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Сегодня утром, 28 января, в Уфе произошло ДТП, в результате которого водителя зажало в кабине грузовика. Об этом сообщило городское Управление гражданской защиты.

Вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил около девяти часов утра. Уфимец рассказал, что рядом с домом по улице Путейской столкнулись фура и манипулятор, и в одной из машин застрял шофер.

фото: УГЗ по Уфе

фото: УГЗ по Уфе

Прибывшие на место происшествия пожарные обеспечили доступ к водителю манипулятора, а сотрудники поисково-спасательного отряда при помощи гидравлического инструмента вытащили мужчину. Как оказалось, во время аварии у него зажало ногу.

Пострадавшего перенесли до машины скорой помощи, которая доставила его в ближайшую больницу. В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются госавтоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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