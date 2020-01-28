В мэрии Уфы рассказали о двухэтапной корректировке счетов за отопление

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:00:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Перерасчет платежей за отопление в Уфе будет проходить в два этапа: в январе и феврале. Об этом сообщил директор «Уфимских инженерных сетей» Максим Петров во время оперативного совещания в администрации города.

– В январе месяце мы возвратим жителям денежные средства, которые были излишне собраны за летний период одновременно с нами и управляющими компаниями. Платежки будут выставлены по жителям, по которым у нас вопросов никаких не возникает, – объяснил Петров.

Второй этап – февраль месяц. По словам директора УИС, после того как специалисты проведут полную проверку расчетов, сверят их с управляющими компаниями, встретятся со старшими по домам и объяснят им, «как все эти расчеты получаются» – после всего этого «ожидаются платежки как общие минусовые» (с возвратом денег жителям), так и с суммарным доначислением.

Максим Петров добавил, что каждое начисление «будет доведено до людей» – соответствующая информация появится на официальном сайте «Уфимских инженерных сетей». К слову, там же можно ознакомиться с нюансами последней корректировки платы за отопление.

ИСТОЧНИК KP.RU