2020-01-28T12:00:57+03:00
Общество

В мэрии Уфы рассказали о двухэтапной корректировке счетов за отопление

Ситуацию с платежками прояснил директор УИС
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Завершающий этап произойдет в февралеЗавершающий этап произойдет в февралеФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Перерасчет платежей за отопление в Уфе будет проходить в два этапа: в январе и феврале. Об этом сообщил директор «Уфимских инженерных сетей» Максим Петров во время оперативного совещания в администрации города.

– В январе месяце мы возвратим жителям денежные средства, которые были излишне собраны за летний период одновременно с нами и управляющими компаниями. Платежки будут выставлены по жителям, по которым у нас вопросов никаких не возникает, – объяснил Петров.

Второй этап – февраль месяц. По словам директора УИС, после того как специалисты проведут полную проверку расчетов, сверят их с управляющими компаниями, встретятся со старшими по домам и объяснят им, «как все эти расчеты получаются» – после всего этого «ожидаются платежки как общие минусовые» (с возвратом денег жителям), так и с суммарным доначислением.

Максим Петров добавил, что каждое начисление «будет доведено до людей» – соответствующая информация появится на официальном сайте «Уфимских инженерных сетей». К слову, там же можно ознакомиться с нюансами последней корректировки платы за отопление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии стали известны подробности гибели заживо погребенного рабочего
В Уфе при столкновении двух грузовиков водителя зажало в кабине
В мэрии Уфы рассказали о двухэтапной корректировке счетов за отопление
В уфимском гипермаркете мужчина едва не устроил резню
В Уфе 1 февраля состоится «Ярмарка творческих студий»
Двух прилетевших в Уфу пассажиров госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Башкирии прекратили поиски 27-летней матери двоих детей
В Уфе хозяин выбросил бойцовскую собаку на мороз из-за сложного возраста
По пути в Уфу сдуло ветром фуру с сухофруктами
Преподаватель БашГУ попалась на взятке
Водитель снегохода пострадал в ДТП с «Нивой» в Башкирии
К 2021 году кинотеатр «Победа» в Уфе превратят в филиал музыкальной школы
Житель Башкирии умер после отказа врача в помощи
Куратор ПФО занял высокий пост в «Башкирской содовой компании»
Власти Башкирии рассказали о судьбе студентов из республики, оказавшихся в зараженном Китае