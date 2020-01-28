2020-01-28T10:02:32+03:00
Происшествия

Двух прилетевших в Уфу пассажиров госпитализировали с подозрением на коронавирус

Они прибыли в столицу Башкирии из Китая
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Подозрения о зараженных пассажирах не подтвердилисьПодозрения о зараженных пассажирах не подтвердилисьФото: Мария ЛЕНЦ
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В Уфе с подозрением на коронавирус госпитализировали двух пассажиров, прилетевших из Китая. Об этом на оперативке в мэрии сообщил представитель Роспотребнадзора.

Предположительно зараженных доставили в городскую инфекционную больницу №4. Однако подозрения оказались напрасными – результаты исследования показали отрицательные результат, коронавирус не выявлен.

Напомним, накануне в Уфе запретили ввели полный запрет на полеты в Китай в связи с распространением там коронавируса. В аэропорту действует усиленный санитарный контроль. Всех новоприбывших проводят через тепловизор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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