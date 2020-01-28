Двух прилетевших в Уфу пассажиров госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Уфе с подозрением на коронавирус госпитализировали двух пассажиров, прилетевших из Китая. Об этом на оперативке в мэрии сообщил представитель Роспотребнадзора.
Предположительно зараженных доставили в городскую инфекционную больницу №4. Однако подозрения оказались напрасными – результаты исследования показали отрицательные результат, коронавирус не выявлен.
Напомним, накануне в Уфе запретили ввели полный запрет на полеты в Китай в связи с распространением там коронавируса. В аэропорту действует усиленный санитарный контроль. Всех новоприбывших проводят через тепловизор.
ИСТОЧНИК KP.RU