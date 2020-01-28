В Башкирии прекратили поиски 27-летней матери двоих детей
Ирину Воронову искали четыре дня
фото: "Отклик"
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В Стерлитамаке прекратили поиски 27-летней Ирины Вороновой. 24 января она вышла из дома по улице Худайбердина, и с тех пор ее никто не видел.
Дома молодую мать ждал супруг и двое детей. Мужчина обратился за помощью в полицию и к волонтерам. Пропавшую искали по всему городу и его окрестностям на протяжении четырех дней.
Сегодня, 28 января, активисты поискового отряда «Отклик» сообщили, что женщина найдена живой и невредимой. Она вернулась домой к мужу и детям. Где именно пропадала Ирина и как ее удалось найти, не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU