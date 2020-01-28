В уфимском гипермаркете мужчина едва не устроил резню
В Уфе росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал ножом охраннику торгового зала. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Все случилось накануне вечером, 27 января, в гипермаркете на улице Губайдуллина. Сотрудник магазина заподозрил в краже посетителя и попросил неизвестного пройти в служебное помещение для осмотра. Однако на просьбу мужчина отреагировал агрессивно: вынул из кармана перочинный нож и попытался напасть. Персонал вызвал росгвардейцев.
Экипаж прибыл на место через несколько минут. Правоохранители задержали неадекватного посетителя. Им оказался 52-летний уфимец, ранее он был судим. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU