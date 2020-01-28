В уфимском гипермаркете мужчина едва не устроил резню

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:48:15+03:00

Его смогли остановить только с поддержкой Росгвардии

Изменить размер текста: A A

В Уфе росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал ножом охраннику торгового зала. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Все случилось накануне вечером, 27 января, в гипермаркете на улице Губайдуллина. Сотрудник магазина заподозрил в краже посетителя и попросил неизвестного пройти в служебное помещение для осмотра. Однако на просьбу мужчина отреагировал агрессивно: вынул из кармана перочинный нож и попытался напасть. Персонал вызвал росгвардейцев.

Экипаж прибыл на место через несколько минут. Правоохранители задержали неадекватного посетителя. Им оказался 52-летний уфимец, ранее он был судим. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU