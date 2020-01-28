2020-01-28T09:08:12+03:00
Общество

В Уфе хозяин выбросил бойцовскую собаку на мороз из-за сложного возраста

Мужчина просто не справился с воспитанием животного
ИРИНА ЗИМИНА
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Прежний хозяин бросил Гектара из-за непростого характераПрежний хозяин бросил Гектара из-за непростого характера
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В столице Башкирии волонтеры и зоозащитники ищут нового хозяина для бойцовской собаки по кличке Гектар. Белоснежный пес был найден несколько дней на улице – хозяин его попросту выбросил на произвол судьбы. Как сообщили зоозащитники, мужчина не справился с воспитанием и избавился от собаки.

- Сначала думали, что он потерялся, искали хозяина. Собака породная с клеймом, благодаря ему мы узнали его кличку, и что собаке один год и три месяца. К сожалению, хозяину он уже не нужен, - написали волонтеры. – Гектар воспитанный, неагрессивный. Нужны добрые руки.

Сейчас Гектар находится на передержке, но долго пса держать там не смогут, поэтому собаке срочно нужен постоянный дом и любящий человек, готовый уделять животному время.

Если вы хотите стать другом для этого красивого и преданного пса, свяжитесь по телефону 8 (967) 458 94 35 – Луиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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