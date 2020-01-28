В Уфе хозяин выбросил бойцовскую собаку на мороз из-за сложного возраста
В столице Башкирии волонтеры и зоозащитники ищут нового хозяина для бойцовской собаки по кличке Гектар. Белоснежный пес был найден несколько дней на улице – хозяин его попросту выбросил на произвол судьбы. Как сообщили зоозащитники, мужчина не справился с воспитанием и избавился от собаки.
- Сначала думали, что он потерялся, искали хозяина. Собака породная с клеймом, благодаря ему мы узнали его кличку, и что собаке один год и три месяца. К сожалению, хозяину он уже не нужен, - написали волонтеры. – Гектар воспитанный, неагрессивный. Нужны добрые руки.
Сейчас Гектар находится на передержке, но долго пса держать там не смогут, поэтому собаке срочно нужен постоянный дом и любящий человек, готовый уделять животному время.
Если вы хотите стать другом для этого красивого и преданного пса, свяжитесь по телефону 8 (967) 458 94 35 – Луиза.
ИСТОЧНИК KP.RU