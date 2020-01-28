2020-01-28T08:40:25+03:00
Происшествия

По пути в Уфу сдуло ветром фуру с сухофруктами

Грузовик не удержался на обочине и упал на бок
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: МВД по Оренбургской областифото: МВД по Оренбургской области
Изменить размер текста:

В Оренбургской области ветром сдуло фуру, которая везла сухофрукты из Казахстана в Уфу. Об этом сообщили в пресс-службе местного МВД.

Дорожный инцидент произошел на 81 километре трассы Соль-Илецк — Акбулак, где 35-летний водитель грузовика собирался остановиться на обочине и отдохнуть. Однако из-за сильного ветра фура съехала к кювет и «легла» на бок.

Шофер в момент ДТП находился в кабине не один – вместе с ним был его сменщик. Никто из них не пострадал. Даже сама махина, упав в сугроб, оказалась относительно целой. На помощь дальнобойщикам пришли сотрудники ГИБДД. Полицейские вызвали спецтехнику, которая вытащила большегруз из снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии прекратили поиски 27-летней матери двоих детей
В Уфе хозяин выбросил бойцовскую собаку на мороз из-за сложного возраста
По пути в Уфу сдуло ветром фуру с сухофруктами
Преподаватель БашГУ попалась на взятке
Водитель снегохода пострадал в ДТП с «Нивой» в Башкирии
К 2021 году кинотеатр «Победа» в Уфе превратят в филиал музыкальной школы
Житель Башкирии умер после отказа врача в помощи
Куратор ПФО занял высокий пост в «Башкирской содовой компании»
Власти Башкирии рассказали о судьбе студентов из республики, оказавшихся в зараженном Китае
В Башкирии женщина приняла служителя церкви за террориста и донесла на него в полицию
В Уфе ищут счастливчика, выигравшего 3,6 млн рублей
В Уфе началась подготовка к строительству Восточного выезда
Радий Хабиров вошел в состав Госсовета России
Житель Башкирии хранил в гараже шесть килограммов марихуаны
На новогодних каникулах в Башкирии остановились более 29 тысяч туристов
Житель Башкирии из мести зарезал двоих знакомых
В Башкирии пьяная женщина ударила стулом молодую сотрудницу скорой помощи
В Башкирии на камеру засняли снежного паука
В Уфе полностью запретили вылеты в Китай
Стало известно, в каких городах Башкирии сделали лучшее новогоднее оформление
Ждем активных подростков на БСТ
«Начнём беспощадно штрафовать»: Радий Хабиров – о владельцах маршруток без терминалов
На работника бетономешалки из Башкирии упал погрузчик – мужчина скончался в реанимации
Поиски пропавшей полгода назад жительницы Башкирии завершились трагедией
В Башкирии очевидцы засняли на видео последствия аварии, в которой погибли отец и дочь
Власти Башкирии рассказали, почему жители получили «чудовищные квитанции» за отопление
В Уфе 1 февраля состоится «Ярмарка творческих студий»
Судебные приставы Башкирии хранят в туалете документы с персональными данными граждан
Рейс из Уфы в Китай отменен из-за эпидемии коронавируса