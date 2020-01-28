По пути в Уфу сдуло ветром фуру с сухофруктами

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:40:25+03:00

Грузовик не удержался на обочине и упал на бок

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В Оренбургской области ветром сдуло фуру, которая везла сухофрукты из Казахстана в Уфу. Об этом сообщили в пресс-службе местного МВД.

Дорожный инцидент произошел на 81 километре трассы Соль-Илецк — Акбулак, где 35-летний водитель грузовика собирался остановиться на обочине и отдохнуть. Однако из-за сильного ветра фура съехала к кювет и «легла» на бок.

Шофер в момент ДТП находился в кабине не один – вместе с ним был его сменщик. Никто из них не пострадал. Даже сама махина, упав в сугроб, оказалась относительно целой. На помощь дальнобойщикам пришли сотрудники ГИБДД. Полицейские вызвали спецтехнику, которая вытащила большегруз из снега.

ИСТОЧНИК KP.RU