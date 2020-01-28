2020-01-28T08:09:36+03:00
Общество

Преподаватель БашГУ попалась на взятке

Ее поймали с поличным
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Преподавателю Башкирского госуниверситета предъявили обвинение в мелком взяточничестве и служебном подлоге. Следствие полагает, что сотрудница вуза получила через старосту одной из групп 24,5 тысячи рублей. За это вознаграждение преподаватель проставила 12 студентам положительные оценки за экзамен. Оценки имели разную стоимость, минимум - тысяча, максимум - три тысячи рублей.

Женщину поймали с поличным. Она не стала отрицать вину в преступлениях.

"В настоящее время ей предъявлено обвинение, следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершенных преступлений", - говорится в сообщении Следкома по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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