2020-01-28T07:28:17+03:00
Происшествия

Водитель снегохода пострадал в ДТП с «Нивой» в Башкирии

Мужчина получил переломы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
Изменить размер текста:

Во второй половине дня 27 января возле деревни Чапаш в Караидельском районе Башкирии случилась авария с участием снегохода. По информации Госавтоинспекции республики, 27-летний водитель снегохода решил повернуть налево, когда 37-летний водитель "Нивы" пошел на обгон. В итоге транспортные средства столкнулись.

Мужчина на снегоходе получил переломы, его увезли в больницу. Оказалось, что прав у него не было, да и сам зимний транспорт не был зарегистрирован в установленном порядке.

В случившемся разбирается дорожная полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По пути в Уфу сдуло ветром фуру с сухофруктами
Преподаватель БашГУ попалась на взятке
Водитель снегохода пострадал в ДТП с «Нивой» в Башкирии
К 2021 году кинотеатр «Победа» в Уфе превратят в филиал музыкальной школы
Житель Башкирии умер после отказа врача в помощи
Куратор ПФО занял высокий пост в «Башкирской содовой компании»
Власти Башкирии рассказали о судьбе студентов из республики, оказавшихся в зараженном Китае
В Башкирии женщина приняла служителя церкви за террориста и донесла на него в полицию
В Уфе ищут счастливчика, выигравшего 3,6 млн рублей
В Уфе началась подготовка к строительству Восточного выезда
Радий Хабиров вошел в состав Госсовета России
Житель Башкирии хранил в гараже шесть килограммов марихуаны
На новогодних каникулах в Башкирии остановились более 29 тысяч туристов
Житель Башкирии из мести зарезал двоих знакомых
В Башкирии пьяная женщина ударила стулом молодую сотрудницу скорой помощи
В Башкирии на камеру засняли снежного паука
В Уфе полностью запретили вылеты в Китай
Стало известно, в каких городах Башкирии сделали лучшее новогоднее оформление
Ждем активных подростков на БСТ
«Начнём беспощадно штрафовать»: Радий Хабиров – о владельцах маршруток без терминалов
На работника бетономешалки из Башкирии упал погрузчик – мужчина скончался в реанимации
Поиски пропавшей полгода назад жительницы Башкирии завершились трагедией
В Башкирии очевидцы засняли на видео последствия аварии, в которой погибли отец и дочь
Власти Башкирии рассказали, почему жители получили «чудовищные квитанции» за отопление
В Уфе 1 февраля состоится «Ярмарка творческих студий»
Судебные приставы Башкирии хранят в туалете документы с персональными данными граждан
Рейс из Уфы в Китай отменен из-за эпидемии коронавируса