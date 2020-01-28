Водитель снегохода пострадал в ДТП с «Нивой» в Башкирии
Мужчина получил переломы
Фото: ГИБДД Башкирии
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Во второй половине дня 27 января возле деревни Чапаш в Караидельском районе Башкирии случилась авария с участием снегохода. По информации Госавтоинспекции республики, 27-летний водитель снегохода решил повернуть налево, когда 37-летний водитель "Нивы" пошел на обгон. В итоге транспортные средства столкнулись.
Мужчина на снегоходе получил переломы, его увезли в больницу. Оказалось, что прав у него не было, да и сам зимний транспорт не был зарегистрирован в установленном порядке.
В случившемся разбирается дорожная полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU