К 2021 году кинотеатр «Победа» в Уфе превратят в филиал музыкальной школы

28 Янв. 2020 2020-01-28T07:01:26+03:00

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Проект переделки здания бывшего кинотеатра «Победа» в филиал детской музыкальной школы №5 разработает творческая архитектурная фирма «Архпроект». По информации «Коммерсанта», на эти цели фирме дается 7,5 месяцев и 5,1 миллиона рублей. По планам, кинотеатр должен превратиться в музыкальную школу к 2021 году.

Напомним, построенная в середине прошлого века «Победа» закрылась в 2017 году. Шли разговоры о том, чтобы открыть в здании спортивную школу, но эта идея не понравилась уфимцам. Они даже создали петицию с призывом сделать из старейшего кинотеатра культурный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU