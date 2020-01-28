К 2021 году кинотеатр «Победа» в Уфе превратят в филиал музыкальной школы
Проект переделки здания бывшего кинотеатра «Победа» в филиал детской музыкальной школы №5 разработает творческая архитектурная фирма «Архпроект». По информации «Коммерсанта», на эти цели фирме дается 7,5 месяцев и 5,1 миллиона рублей. По планам, кинотеатр должен превратиться в музыкальную школу к 2021 году.
Напомним, построенная в середине прошлого века «Победа» закрылась в 2017 году. Шли разговоры о том, чтобы открыть в здании спортивную школу, но эта идея не понравилась уфимцам. Они даже создали петицию с призывом сделать из старейшего кинотеатра культурный центр.
ИСТОЧНИК KP.RU