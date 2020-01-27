2020-01-27T20:26:47+03:00
Общество

Власти Башкирии рассказали о судьбе студентов из республики, оказавшихся в зараженном Китае

Вузы стараются держать ситуацию под контролем
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Сейчас в Китае проходят практику 15 студентов УГНТУСейчас в Китае проходят практику 15 студентов УГНТУФото: Алексей БУЛАТОВ
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Студенты из Башкирии, которые проходят практику в охваченном коронавирусом Китае, должны вернуться в республику в начале февраля. Об этом рассказал вице-премьер правительства Башкирии Фанур Ягафаров.

- Мы с ними на связи, все чувствуют себя хорошо. Им рекомендовано не покидать территорию провинций, в которых они находятся, а также не посещать места массового скопления людей, - написал он на своей странице в соцсетях.

По словам Ягафарова, вузы стараются постоянно мониторить ситуацию по своим студентам.

- В УГНТУ обучается 40 студентов из КНР, 15 из них сейчас проходят практику в Китае. Они возвращаются в республику в начале февраля, - уточнил вице-премьер.

Из-за сложной ситуации в Поднебесной многие китайские студенты, обучающиеся в вузах республики, предпочли остаться на каникулы в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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