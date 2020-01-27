Власти Башкирии рассказали о судьбе студентов из республики, оказавшихся в зараженном Китае
Студенты из Башкирии, которые проходят практику в охваченном коронавирусом Китае, должны вернуться в республику в начале февраля. Об этом рассказал вице-премьер правительства Башкирии Фанур Ягафаров.
- Мы с ними на связи, все чувствуют себя хорошо. Им рекомендовано не покидать территорию провинций, в которых они находятся, а также не посещать места массового скопления людей, - написал он на своей странице в соцсетях.
По словам Ягафарова, вузы стараются постоянно мониторить ситуацию по своим студентам.
- В УГНТУ обучается 40 студентов из КНР, 15 из них сейчас проходят практику в Китае. Они возвращаются в республику в начале февраля, - уточнил вице-премьер.
Из-за сложной ситуации в Поднебесной многие китайские студенты, обучающиеся в вузах республики, предпочли остаться на каникулы в Уфе.
ИСТОЧНИК KP.RU