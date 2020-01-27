Радий Хабиров вошел в состав Госсовета России

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:23:58+03:00

В президиуме - восемь действующих глав регионов

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Глава Башкирии Радий Хабиров вошел в обновленный состав президиума Государственного совета. Распоряжение, в котором утверждается новый состав Госсовета, появилось сегодня, 27 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

Наряду с Хабировым в президиум вошли еще семь действующих глав регионов: губернатор Санкт-Петербурга, глава Кабардино-Балкарии, губернаторы Волгоградской, Тверской, Курганской и Сахалинской областей, а также губернатор Алтайского края.

Напомним, что состав президиума Госсовета подлежит ротации раз в полгода. В ведении Госсовета как совещательного органа находятся насущные политические вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU