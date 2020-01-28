Житель Башкирии умер после отказа врача в помощи

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:38:46+03:00

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Бывшего терапевта из Белебеевской центральной районной больницы будут судить за неоказание помощи больному. Его бездействие стоило 57-летнему мужчине жизни.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии рассказали, что весной 2018 года мужчин с ишемической болезнью сердца на скорой привезли в больницу. Дежурный врач - 26-летний терапевт - осмотрел его, но не стал звать кардиолога, не провел обязательных обследований и не оказал первой помощи, он просто отправил мужчину домой.

К вечеру тому стало хуже и он скончался.

- Экспертиза показала, что при оказании правильной, своевременной и квалифицированной медицинской помощи жизнь мужчины могла быть спасена, - пояснили в прокуратуре республики.

Врач своей вины в случившемся не признал. Теперь уже экс-терапевта ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU