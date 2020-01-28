Куратор ПФО занял высокий пост в «Башкирской содовой компании»

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:12:39+03:00

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Рустем Басыров , руководитель департамента внутренней политики в Приволжском федеральном округе, перешел работать в «Башкирскую содовую компанию». Он занял пост заместителя генерального директора по организационной и кадровой политике. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

Кадровое решение было принято Советом директоров БСК в прошлую пятницу, 24 января. Сегодня, 27 января, Басыров уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Рустем Басыров родился 5 марта 1977 года в городе Стерлитамаке. В 1999 году окончил Стерлитамакский государственный педагогический институт по специальности «История», а спустя семь лет – аспирантуру Уфимского научного центра РАН. Является кандидатом исторических наук.

Работу в государственной власти начал в качестве специалиста информационно-аналитического отдела администрации Стерлитамака. Последние пять лет работал полномочным представителем президента в ПФО. Курировать вопросы внутренней политики округа начал в августе 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU