В Уфе началась подготовка к строительству Восточного выезда

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:01:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе начали подготовку к строительству одного из крупнейших инфраструктурных проектов в стране – Восточного выезда из Уфы. Старт работам дали глава Башкирии Радий Хабиров, вице-премьер Андрей Назаров и мэр города Ульфат Мустафин во время выездного совещания «Транспортный час».

Напомним, проект общей стоимостью 33,5 млрд рублей предусматривает завершение строительства тоннеля протяженностью 1,2 км (его прокладка началась еще в 1992 году), возведение моста через реку Уфу, а также устройство автомобильной дороги. Исполнитель должен сдать объект в 2024 году.

Генподрядчиком выступает турецкая фирма Limak.

ИСТОЧНИК KP.RU