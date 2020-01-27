2020-01-27T19:01:10+03:00
Общество

В Уфе началась подготовка к строительству Восточного выезда

Объект должны ввести эксплуатацию в 2024 году
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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В Уфе начали подготовку к строительству одного из крупнейших инфраструктурных проектов в стране – Восточного выезда из Уфы. Старт работам дали глава Башкирии Радий Хабиров, вице-премьер Андрей Назаров и мэр города Ульфат Мустафин во время выездного совещания «Транспортный час».

Напомним, проект общей стоимостью 33,5 млрд рублей предусматривает завершение строительства тоннеля протяженностью 1,2 км (его прокладка началась еще в 1992 году), возведение моста через реку Уфу, а также устройство автомобильной дороги. Исполнитель должен сдать объект в 2024 году.

Генподрядчиком выступает турецкая фирма Limak.

ИСТОЧНИК KP.RU

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