В Уфе началась подготовка к строительству Восточного выезда
В Уфе начали подготовку к строительству одного из крупнейших инфраструктурных проектов в стране – Восточного выезда из Уфы. Старт работам дали глава Башкирии Радий Хабиров, вице-премьер Андрей Назаров и мэр города Ульфат Мустафин во время выездного совещания «Транспортный час».
Напомним, проект общей стоимостью 33,5 млрд рублей предусматривает завершение строительства тоннеля протяженностью 1,2 км (его прокладка началась еще в 1992 году), возведение моста через реку Уфу, а также устройство автомобильной дороги. Исполнитель должен сдать объект в 2024 году.
Генподрядчиком выступает турецкая фирма Limak.
ИСТОЧНИК KP.RU