Житель Башкирии хранил в гараже шесть килограммов марихуаны
За хранение таких запасов ему грозит до 10 лет колонии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Бураевском районе Башкирии сотрудники правоохранительных органов задержали безработного мужчину 1976 года рождения. Он подозревался в хранении наркотических средств и в ходе обысков подозрения подтвердились. Как рассказал "КП-Уфа" собственный источник, при осмотре гаража оперативники обнаружили более 6 килограммов марихуаны. Она была расфасована по пакетам.
Мужчина свою причастность к запасам отрицать не стал. На него было заведено уголовное дело за хранение наркотиков в крупном размере. На время расследования он помещен под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU