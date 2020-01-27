2020-01-27T20:01:06+03:00
Общество

В Башкирии женщина приняла служителя церкви за террориста и донесла на него в полицию

Теперь самой бдительной гражданке грозит ответственность
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полицию Стерлитамака в минувшую субботу, 25 января, поступил тревожный звонок. 40-летняя женщина сообщила, что встретила на улице Гоголя пару подозрительных мужчин, которые показались ей похожими на приезжих. Эти двое якобы заявили ей, что намерены взорвать город. Бдительная женщина поспешила доложить об их планах в полицию и стражи порядка моментально явились по указанному адресу.

Вот только на месте их ждал сюрприз. Как рассказал "Комсомольской правде - Уфа" источник в правоохранительных органах, предполагаемыми террористами оказались 34-летний безработный сельчанин и 41-летний алтарщик Святоникольского собора. По словам мужчин, они просто беседовали, когда к ним подошла странная женщина и стала спрашивать, не планируют ли они террористические акты. В итоге в отделение полиции попали не они, а сама дама.

Оказалось, что у женщины нет постоянного места жительства. Вдобавок она была пьяна, за что на нее составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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