На новогодних каникулах в Башкирии остановились более 29 тысяч туристов

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:09:06+03:00

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В гостиницах и санаториях Башкирии на новогодних каникулах остановились более 29 тысяч туристов из России и зарубежью. Эти данные привел председатель регионального Госкомтуризма Салават Нафиков на еженедельной оперативке в правительстве республики.

Он отметил, что заполняемость мест отдыха за указанный период превысила прошлогодний показатель на 20%. Кроме того, на 50% выросло число посетителей горнолыжных центров. Нафиков также подвел итоги фестиваля TERRA ZIMA, который проходил в Уфе с 31 декабря по 5 января. Его участниками стали более 50 тысяч уфимцев и гостей столицы.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил «подумать о методиках подсчета гостей» республики, ведь кроме гостиниц и санаториев, туристы снимают квартиры и гостят у друзей и родственников.

– Так или иначе, мы видим рост по всем показателям, и это радует. Для нас туризм – это целая большая отрасль экономики, которую мы ещё не раскрыли полностью ни для себя, ни для мира. Работайте над этим, – заключил руководитель республики.

ИСТОЧНИК KP.RU