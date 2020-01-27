В Уфе ищут счастливчика, выигравшего 3,6 млн рублей
Лотерейный билет обошелся ему всего в 40 рублей
Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Уфе сегодня, 27 января, стало на одного миллионера больше. Приобретя через интернет билет лотереи «Гослото «5 из 36», уфимец выиграл 3 миллиона 680 тысяч рублей. При этом сам билет обошелся ему всего в 40 рублей. Теперь организаторы лотереи ищут счастливчика, чтобы отдать ему выигрыш.
В «Столото» просят всех, кто участвовал в сегодняшнем розыгрыше, сверить свои билеты с результатами тиража.
- Чтобы оформить выигрыш, подайте заявку. Вы можете сделать это на странице выигрышного билета или проверив билет в специальном разделе, - говорится на сайте лотереи.
ИСТОЧНИК KP.RU