В Уфе ищут счастливчика, выигравшего 3,6 млн рублей

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:21:37+03:00

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В Уфе сегодня, 27 января, стало на одного миллионера больше. Приобретя через интернет билет лотереи «Гослото «5 из 36», уфимец выиграл 3 миллиона 680 тысяч рублей. При этом сам билет обошелся ему всего в 40 рублей. Теперь организаторы лотереи ищут счастливчика, чтобы отдать ему выигрыш.

В «Столото» просят всех, кто участвовал в сегодняшнем розыгрыше, сверить свои билеты с результатами тиража.

- Чтобы оформить выигрыш, подайте заявку. Вы можете сделать это на странице выигрышного билета или проверив билет в специальном разделе, - говорится на сайте лотереи.

ИСТОЧНИК KP.RU