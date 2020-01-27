2020-01-27T16:19:11+03:00
Происшествия

Житель Башкирии из мести зарезал двоих знакомых

Мужчина скончался на месте, а его подруга – на больничной койке
Владислав КАЗАНЦЕВ
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СК возбудил уголовное дело в отношении задержанногоСК возбудил уголовное дело в отношении задержанногоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Настоящая резня произошла в городе Нефтекамске: 33-летний житель Янаула из мести зарезал двоих человек.

По данным Следственного комитета, двойное убийство произошло 24 января. Компания из шести человек распивала алкоголь в квартире. Во время застолья между двумя мужчинами и обвиняемым завязался конфликт, в результате которого последнего избили. Желая отомстить, он вернулся в квартиру и ударил ножом в грудь одного из своих обидчиков и его знакомую, после чего скрылся.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Его подруга, как сообщает собственный источник «КП-Уфа», была госпитализирована с проникающим колото-резаным ранением груди и передней брюшной стенки. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.

– Благодаря неотложным следственно-оперативным мероприятиям личность подозреваемого была установлена и вскоре он был задержан. Под тяжестью собранных доказательств мужчина сознался в содеянном, – сообщили в СК РБ.

По данным собеседника, в 2013 году задержанного судили за разбой. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

ИСТОЧНИК KP.RU

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