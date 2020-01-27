2020-01-27T15:45:59+03:00
Происшествия

В Башкирии пьяная женщина ударила стулом молодую сотрудницу скорой помощи

Девушки приехали спасать умирающего больного и подверглись нападению
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Утренний вызов для молодых сотрудниц "скорой" закончился нападениемУтренний вызов для молодых сотрудниц "скорой" закончился нападением
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В башкирском селе Абзаково на двух молодых сотрудниц «скорой» напала пьяная женщина. Инцидент произошел сегодня утром, 27 января.

Вызов об умирающем мужчине с почечной недостаточностью поступил в Учалинскую больницу в 6:34. Спустя четыре минута машина была уже в пути. В бригаде – два фельдшера, молодые девушки. Медиков в селе Абзаково встретила пьяная женщина. Она требовала, чтобы именно ее отвезли в город. Мужчина, как оказалось, в госпитализации не нуждался, и никакой угрозы его жизни не было.

Когда сотрудницы попытались выйти из дома, неадекватная дама начала бить по их медицинским сумкам. В какой-то момент она даже схватила стул и ударила фельдшера по спине. Затем пациентка попыталась догнать девушек и стала бить уже по машине. Сообщение о нападении было передано в полицию.

В конечном счете пострадавшего от удара стулом фельдшера доставили в Учалинскую больницу. Там ей диагностировали ушиб позвоночника. От госпитализации она отказалась, ей рекомендовали амбулаторное лечение.

– В управление МВД сработали очень оперативно, на подстанции следственная бригада составила протокол о нападении, принято заявление от пострадавшей, - рассказала Людмила Емельянова, председатель профсоюзной организации больницы. – Факт травмы был оформлен как производственная травма. В ближайшее время молодой женщине нужно пройти медицинскую экспертизу, которая определит степень тяжести причиненного вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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