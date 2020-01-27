В Уфе полностью запретили вылеты в Китай

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:38:42+03:00

В обратном направлении ограничение не будет действовать до тех пор, пока не вернуться все туристы

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В Уфе из-за эпидемии коронавируса ввели полный запрет на полеты в Китай. Об этом изданию «РБК-Уфа» сообщила пресс-секретарь авиаузла Татьяна Ризван.

Отмечается, что обратные рейсы будут выполняться до тех пор, пока из Поднебесной не вернуться все пассажиры. Ризван добавила, что с сегодняшнего дня полетная программа авиакомпании «iFly» до 26 марта полностью отменена на вылет. Продажи путевок в Китай так же приостановлены по рекомендации Ростуризма.

27 января в Китай должны были вылететь 332 человека. На обратный рейс зарегистрировали 347 туристов.

Напомним, в уфимском аэропорту действует усиленный санитарный контроль. Прибывших пассажиров проверяют с помощью тепловизора.

ИСТОЧНИК KP.RU