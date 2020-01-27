2020-01-27T13:57:33+03:00
Общество

Стало известно, в каких городах Башкирии сделали лучшее новогоднее оформление

Победители конкурса получат от 150 до 500 тысяч рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
Изменить размер текста:

В Башкирии определили победителей конкурса на лучший новогодний городок. Для этого была организована специальная комиссия, которая учитывала несколько критериев: праздничное убранство, эстетику иллюминации фасадов зданий и главных улиц, а также пропаганду здорового образа жизни среди молодежи. Всего в конкурсе приняли участие 45 муниципалитетов.

Лидерами оказались два города – Уфа и Нефтекамск. Второе место за Стерлитамаком. Третью позицию заняли Туймазы. Отдельную номинацию сделали для сельских поселений. Здесь первым стал Илишевский район, за ним Татышлинский и Караидельский районы.

Призеры получат денежную премию: 500 тысяч рублей (за первое место), 200 тысяч (за второе) и 150 тысяч рублей (за третье). Деньги пойдут на дальнейшее благоустройство населенных пунктов.

По словам министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева, в республике работало свыше восьмисот центральных новогодних городков и более ста площадок при торговых центрах, госучреждениях и парках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24