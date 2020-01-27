«Начнём беспощадно штрафовать»: Радий Хабиров – о владельцах маршруток без терминалов

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:10:26+03:00

Изменить размер текста: A A

На оперативном совещании в правительстве Башкирии вновь подняли вопрос наличия у частных перевозчиков терминалов для безналичной оплаты проезда. Все автобусы должны быть оборудованы ими до 1 июля текущего года. В противном случае им грозят серьезные штрафы, предупредил Радий Хабиров.

– Тех, кто не установит в срок контрольно-кассовые аппараты, с 1 июля мы начнём беспощадно штрафовать, – сказал руководитель республики. – Сейчас наша задача – предупредить перевозчиков, что это требование федерального законодательства. Хочется, чтобы они работали нормально, без стресса.

Штраф при первом выявленном случае составит 30 тысяч рублей, при повторном – до 1 млн рублей.

Председатель Гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянова рассказал о борьбе с нелегальными перевозчиками, которые постепенно уходят с рынка. За все время на них было составлено более 50 тысяч административных материалов. Правоохранители арестовали 218 автобусов. Он также отметил, что все больше перевозчиков присоединяются к единой республиканской системе оплаты проезда «Алга». На нее приходится 24% всех транзакций.

– Доля пассажиров, предпочитающих безналичный способ оплаты проезда, растёт. Это не только удобно для пассажиров, но и положительно сказывается на прозрачности оборота денежных средств, налоговых отчислениях перевозчиков в бюджет, – добавил Мухаметьянов.

Радий Хабиров в ответ на это сказал, что республика идет «в верном направлении», постепенно приводя систему транспорта к современному качеству, однако жалоб все еще много». По его мнению, в Башкирии, которая находится на втором месте в стране по протяженности автодорог, «должен быть сильный и эффективный госперевозчик».

ИСТОЧНИК KP.RU