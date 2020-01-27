На работника бетономешалки из Башкирии упал погрузчик – мужчина скончался в реанимации
В городе Сибае на работника бетономешалки опрокинулся погрузчик. Мужчину успели госпитализировать в реанимацию, но было уже поздно. О трагическом несчастном случае рассказали в региональной Гострудинспекции.
По данным ведомства, все случилось на прошлой неделе, 21 января. Техника рухнула на 42-летнего работника местного ИП во время погрузки строительного материала. Он получил серьезную травму головы и скончался на больничной койке в реанимации.
Гострудинспекция начала собственное расследование. По его итогам будут определены обстоятельства и причины случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU