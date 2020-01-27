На работника бетономешалки из Башкирии упал погрузчик – мужчина скончался в реанимации

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:20:57+03:00

Все случилось во время погрузки строительного материала Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В городе Сибае на работника бетономешалки опрокинулся погрузчик. Мужчину успели госпитализировать в реанимацию, но было уже поздно. О трагическом несчастном случае рассказали в региональной Гострудинспекции.

По данным ведомства, все случилось на прошлой неделе, 21 января. Техника рухнула на 42-летнего работника местного ИП во время погрузки строительного материала. Он получил серьезную травму головы и скончался на больничной койке в реанимации.

Гострудинспекция начала собственное расследование. По его итогам будут определены обстоятельства и причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU