2020-01-27T12:06:25+03:00
Общество

Поиски пропавшей полгода назад жительницы Башкирии завершились трагедией

Женщина пропала, когда шла с работы домой
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "Лиза Алерт"фото: "Лиза Алерт"
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Волонтеры перестали искать 37-летнюю жительницу поселка Чишмы Галину Погарскую. Поиски, длившиеся почти полгода, закончились трагедией – женщину обнаружили мертвой. Страшную новость сообщили представители организации «Лиза Алерт» в сообществе «ВКонтакте».

Напомним, родственники погибшей объявили ее в розыск 8 августа прошлого года, на вторые сутки после исчезновения. По их словам, она пропала, когда возвращалась домой с работы. Где именно и при каких обстоятельствах погибла Галина, волонтеры не уточняют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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