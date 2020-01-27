Поиски пропавшей полгода назад жительницы Башкирии завершились трагедией
Женщина пропала, когда шла с работы домой
фото: "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:
Волонтеры перестали искать 37-летнюю жительницу поселка Чишмы Галину Погарскую. Поиски, длившиеся почти полгода, закончились трагедией – женщину обнаружили мертвой. Страшную новость сообщили представители организации «Лиза Алерт» в сообществе «ВКонтакте».
Напомним, родственники погибшей объявили ее в розыск 8 августа прошлого года, на вторые сутки после исчезновения. По их словам, она пропала, когда возвращалась домой с работы. Где именно и при каких обстоятельствах погибла Галина, волонтеры не уточняют.
ИСТОЧНИК KP.RU