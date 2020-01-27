2020-01-27T10:57:02+03:00
Общество

Власти Башкирии рассказали, почему жители получили «чудовищные квитанции» за отопление

Во время проверки домов выявили несколько причин
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Приборы учета будут проверять в течение трех месяцевПриборы учета будут проверять в течение трех месяцевФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Башкирии выявили 66 нарушения в работе общедомовых приборов учета, что повлияло на увеличение сумм в квитанциях за отопление. Еще 98 нарушений связано с технических содержанием и эксплуатации многоквартирных домов. О промежуточных итогах поквартирной проверки в связи с высокими суммами в квитанциях за тепло рассказал глава регионального министерства ЖКХ Борис Беляев. На оперативке в правительстве республики он озвучил ситуации, которые привели к значительным начислениям.

Во-первых, в некоторых многоквартирных домах республики «общедомовой прибор учета учитывает расход тепла на отопление и ГВС на два и более зданий». В связи с этим ресурсоснабжающая организация произвела расчет платы по нормативу без учета фактического потребления. Кроме того, в ряде домов при расчете размера корректировки платы за отопление учитывался объем тепловой энергии в неотопительный период – июнь-август.

Беляев также сообщил, что в некоторых многоквартирных домах с марта по апрель 2019 года показания приборов учета не были представлены в управляющие организации. «БашРТС» определил объем за эти месяцы расчетным способом, исходя из потребления в отопительный период. Еще одно нарушение, выявленное во время проверок, связано с тем, что при расчете некорректно учитываются (либо вообще не учитываются) площади нежилых помещений. В ряде домом установлены тепловычислители без нестираемого архива. Соответствуенно, посмотреть показания за предшествующие периоды попросту невозможно.

«БашРТС», МУП «УИС» и управляющим организациям направлены предостережения. Проверка правильности расчетов будет продолжаться еще в течение трех месяцев.

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил «отработать эту историю», поскольку «она требуется кропотливой работы, и «жителям надо все объяснить»:

– Чтобы мы этот сезон прошли, а в следующий сезон зашли с понятными документами, нормативами, и у людей не появлялись такие чудовищные квитанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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