Судебные приставы Башкирии хранят в туалете документы с персональными данными граждан
Судебные приставы Стерлитамака хранят документы с персональными данными граждан прямо в туалете. Об этом в городском паблике «ВКонтакте» сообщил горожанин. В качестве доказательства он прикрепил к посту видео и фотодоказательства.
– В туалете у судебных приставов Стерлитамака вместо туалетной бумаги документы с мокрыми печатями и подписями, – написал мужчина в публикации.
На видеозаписи можно заметить, что в помещении туалета на подоконнике лежит аккуратно сложенная кипа бумаг. На них – печати и подписи ведомства, а также персональная информация жителей города.
– По фактам, содержащимся в указанном видеоматериале, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан проводится проверка. В настоящий момент комментарий ситуации является преждевременным, – прокомментировали ситуацию в ФССП Башкирии.
В Башкирии персональные данные жителей хранят в туалете // 27.01.
ИСТОЧНИК KP.RU