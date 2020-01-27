Судебные приставы Башкирии хранят в туалете документы с персональными данными граждан

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:22:10+03:00

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Судебные приставы Стерлитамака хранят документы с персональными данными граждан прямо в туалете. Об этом в городском паблике «ВКонтакте» сообщил горожанин. В качестве доказательства он прикрепил к посту видео и фотодоказательства.

– В туалете у судебных приставов Стерлитамака вместо туалетной бумаги документы с мокрыми печатями и подписями, – написал мужчина в публикации.

На видеозаписи можно заметить, что в помещении туалета на подоконнике лежит аккуратно сложенная кипа бумаг. На них – печати и подписи ведомства, а также персональная информация жителей города.

– По фактам, содержащимся в указанном видеоматериале, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан проводится проверка. В настоящий момент комментарий ситуации является преждевременным, – прокомментировали ситуацию в ФССП Башкирии.

В Башкирии персональные данные жителей хранят в туалете // 27.01.

ИСТОЧНИК KP.RU