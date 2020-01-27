27 Янв. 2020 2020-01-27T09:51:37+03:00

Рейс из Уфы в Китай отменен из-за эпидемии коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

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Авиакомпания iFly отменила туристический рейс 9741 «Уфа-Санья», который был запланирован на сегодня, 27 января. Об этом сообщает пресс-служба местного авиаузла.

– По вопросам возврата или переноса туров просим обращаться по месту приобретения турпутевок, – добавили представители уфимского аэропорта.

Рейс в курортный город острова Хайнань отменен в связи с распространением коронавируса. Накануне в провинции был зафиксирован первый летальный случай от заражения опасным вирусом.

Ранее сообщалось, что всех пассажиров, прибывших из азиатских стран в Уфу, проверяют с помощью тепловизоров.

ИСТОЧНИК KP.RU