Рейс из Уфы в Китай отменен из-за эпидемии коронавируса
Авиакомпания iFly отменила туристический рейс 9741 «Уфа-Санья», который был запланирован на сегодня, 27 января. Об этом сообщает пресс-служба местного авиаузла.
– По вопросам возврата или переноса туров просим обращаться по месту приобретения турпутевок, – добавили представители уфимского аэропорта.
Рейс в курортный город острова Хайнань отменен в связи с распространением коронавируса. Накануне в провинции был зафиксирован первый летальный случай от заражения опасным вирусом.
Ранее сообщалось, что всех пассажиров, прибывших из азиатских стран в Уфу, проверяют с помощью тепловизоров.
ИСТОЧНИК KP.RU