2020-01-26T17:40:27+03:00
Звезды

Элвин Грей шокировал поклонников загадочной татуировкой

Певец сделал ее во время своего отпуска в Тайланде
Ирина ЗИМИНА
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Радик Юльякшин давно не удивлял своих поклонников новыми выходками. Наконец, сегодня он порадовал фанатов необычной новостью – артист сделал новую татуировку на шее за ухом во время своего отдыха в Тайланде. Ее он показал в своем «Инстаграме».

- Этот человек делал мне руку (показывает на татуировки на руке – Прим.ред.), этот человек сделал мне это (указывает на новую), - говорит Элвин Грей в сторис.

Что изображено на ней, и какое значение несет, подписчики поняли не сразу и стали недоумевать.

- Нежданчик! А вы это видели??? Новая татуировка на шее у Элвина Грея. Как вы думаете: что это? что же оно означает? – написали в его официальной группе.

Быстро нашлись те, кто сразу все понял, новая татуировка Грея сделана в виде красной кнопки REC – запись началась. Ни для кого не секрет, что это связано с музыкой.

Новая татуировка Грея сделана в виде красной кнопки REC – запись началась.

Новая татуировка Грея сделана в виде красной кнопки REC – запись началась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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