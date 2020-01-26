2020-01-26T07:34:14+03:00
Общество

Стало известно, в каком городе Башкирии больше всего безработных

Данные озвучили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В министерстве семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии рассказали, в каких городах и районах региона больше всего безработных. Как сообщает портал «UfaCitynews.ru», данные озвучили на 1 января.

Так, оказалось, что самое большое количество нетрудоустроенных живут в Уфе – это 5 052 человека. Второе место занимает Стерлитамак с цифрами 1 057, третье – Нефтекамск, где не работают 750 человек, четвертое Салават – здесь официально не трудоустроены 587 человек.

Пятое место занял Чишминский район с 540 неработающими, шестое – Туймазинский, где не трудоустроены 499 человек. Замыкает рейтинг город Октябрьский с цифрами 408.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, в каком городе Башкирии больше всего безработных
«Девочка обездвижила от боли»: в Уфе мать семерых детей пытается спасти 11-летнюю дочь
В сгоревшем доме в Башкирии погибли две женщины и трехлетний мальчик
«Салават Юлаев» забросил пять шайб и обыграл «Барыс»
Молодого парня из Уфы подозревают в убийстве собственной матери
«Башавтотранс» готов купить 40 микроавтобусов за 111 млн рублей
Уфимцы создали кабриолет, который оценил АвтоВАЗ
«На нее сильно наорали, потому что не выучила»: подробности гибели 15-летней девушки из Уфы
«Оказалась в отделении для "смертников"»: жительницу Башкирии, оставшуюся умирать в одиночестве, увезли из дома
Полиция и Росгвардия Башкирии задержали мужчину во время покупки огнестрела
Городские службы Уфы принялись сносить ледовые городки
Гульназ Шафикова уволена с поста ректора Института развития образования Башкирии
Момент ограбления уфимского храма попал на видео
Минздрав Башкирии передумал платить медикам, отговорившим делать аборт
Во дворе жилого дома в Уфе под землю провалился мусоровоз
«Вся трясется, в шоке, рычит»: в Уфе хозяйка выкинула на мороз собаку, с которой прожила семь лет
В Башкирии за решетку отправили банду наркотороговцев, на четверых они совершили 51 преступление