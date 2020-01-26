Стало известно, в каком городе Башкирии больше всего безработных

26 Янв. 2020 2020-01-26T07:34:14+03:00

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В министерстве семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии рассказали, в каких городах и районах региона больше всего безработных. Как сообщает портал «UfaCitynews.ru», данные озвучили на 1 января.

Так, оказалось, что самое большое количество нетрудоустроенных живут в Уфе – это 5 052 человека. Второе место занимает Стерлитамак с цифрами 1 057, третье – Нефтекамск, где не работают 750 человек, четвертое Салават – здесь официально не трудоустроены 587 человек.

Пятое место занял Чишминский район с 540 неработающими, шестое – Туймазинский, где не трудоустроены 499 человек. Замыкает рейтинг город Октябрьский с цифрами 408.

ИСТОЧНИК KP.RU