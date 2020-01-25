2020-01-25T22:37:55+03:00
Происшествия

В сгоревшем доме в Башкирии погибли две женщины и трехлетний мальчик

За жизнь еще одного ребенка борются врачи
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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В Ишимбайском районе Башкирии сгорел частный дом. В результате пожара погибли три человек, в числе которых трехлетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийного ведомства поступил сегодня, 25 января, в 17:03. Вспыхнул дом на улице Центральной в селе Гумерово. На место происшествия направились силы и средства МЧС, а также добровольные пожарные команды "Янрусово" и "Васильевский", ППС села Петровское и другие экстренные службы. По прибытии спасателей происходило открытое горение бревенчатого дома. Пожар на площади в 40 «квадратов» удалось локализовать только в 17:51.

В результате происшествия погибли три человека: 60-летняя женщина, 23-летняя девушка и трехлетний мальчик. Спасти удалось только двухлетнего ребенка - девочку. Ее доставили в городскую больницу города Ишимбая.

В деревню направлены пожарная лаборатория. На место также выехал замначальника МЧС Башкирии Эдуард Идрисов и психологи. В причинах и обстоятельствах инцидента предстоит разобраться следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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