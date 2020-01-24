Министр здравоохранения рассказал о ситуации с раком в Башкирии

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:01:32+03:00

По его словам, в ближайшее время республика откроет четыре новых онкоцентра

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В 2020 году власти Башкирии планируют открыть как минимум четыре онкологических центра. Об этом на пресс-завтраке «Коммерсанта» рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин.

«Сейчас у нас работают центры на базе больницы №13 в Уфе, а также в Кумертау, Октябрьском и Нефтекамске. Планируется открыть химиотерапевтическое отделение в Стерлитамаке», - рассказал журналистам чиновник.

Главной задачей властей, по словам Забелина, станет замена аппаратуры для диагностики. Не хватает региону и врачей, в 2020 году больницы региона ждут как минимум 30 новых специалистов.

Основные причины рака в Башкирии - неправильное питание, плохая экология и вредные привычки. Высокий риск возникновения онкологии у людей, чьи родственники уже болели этим серьезными заболеванием. Забелин призвал уделить особое внимание диагностике, поскольку именно раннее выявление повышает шанс на выздоровление.

ИСТОЧНИК KP.RU