2020-01-24T20:01:19+03:00
Общество

В Башкирии крупнейшее госпредприятие передадут в частные руки

Оно было образовано в 1995 году
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Башсельхозтехникафото: Башсельхозтехника
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Крупнейший в Башкирии поставщик техники для агропредприятий «Башсельхозтехника» будет приватизирован. Соответствующие поправки в программу приватизации до 2020 года утвердил глава республики.

Как уточняет «РБК-Уфа», стоимость основных средств «Башсельхозтехники» оценивается в 81,22 млн рублей. О форме приватизации пока уточнений нет. Предприятие могут преобразовать в ООО или АО.

Предприятие было образовано в 1995 году в результате слияния «Башагроснаб» и «Башагропроммеханизация». Фирма приобретает технику для сельхозпредприятий, а также оказывает услуги по ремонту. Является официальным дилером производителей техники в России и СНГ, с ними же развивает собственное сборочное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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