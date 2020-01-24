Из-за вспышки коронавируса в уфимском аэропорту усилен санитарный контроль

24 Янв. 2020 2020-01-24T19:14:08+03:00

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В аэропорту «Уфа» усилен санитарный контроль на рейсах из Китая в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

По словам Шамиля Гильманова, замначальника надзора на транспорте и санитарной охране регионального Роспотребнадзора, специалисты обследуют пассажиров прямо на борту самолетов с помощью тепловизоров. Устройства позволяют выявить первые признаки инфекционных заболеваний.

В аэропорту также сообщили, что на текущий момент симптомов коронавируса у пассажиров из Китая не выявлено. Туристы отмечают, что в городе Санья, куда летают лайнеры из Уфы, обстановка спокойная. Тем не менее врачи призывают путешественников соблюдать меры осторожности: не посещать рынки, зоопарки, есть только термически обработанную пищу, бутилированную воду, носить маски и чаще мыть руки.

ИСТОЧНИК KP.RU