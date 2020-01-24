2020-01-24T17:01:53+03:00
Общество

Минздрав Башкирии сообщил о кадровых перестановках на руководящих постах четырех больниц

Главврача поменялись в трех муниципалитетах
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Городской клинической больницей Демского района будет руководить Фанил ШамигуловГородской клинической больницей Демского района будет руководить Фанил Шамигулов
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Минздрав Башкирии сообщил о кадровых перестановках в четырех медучреждениях. Об этом было объявлено во время традиционного совещания с руководителями медицинских организаций республики в минувшую среду, 22 января.

На должность главного врача городской клинической больницы Демского района Уфы назначили Фанила Шамигулова. Кигинской центральной районной больницей теперь будет руководить Ирина Аминова. Пост исполняющего обязанности главного врача городской инфекционной больницы Стерлитамака занял Михаил Кузнецов. Стерлитамакский межрайонный противотуберкулезный диспансер возглавил Дамир Абдрахимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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