Минздрав Башкирии сообщил о кадровых перестановках на руководящих постах четырех больниц

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:01:53+03:00

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Минздрав Башкирии сообщил о кадровых перестановках в четырех медучреждениях. Об этом было объявлено во время традиционного совещания с руководителями медицинских организаций республики в минувшую среду, 22 января.

На должность главного врача городской клинической больницы Демского района Уфы назначили Фанила Шамигулова. Кигинской центральной районной больницей теперь будет руководить Ирина Аминова. Пост исполняющего обязанности главного врача городской инфекционной больницы Стерлитамака занял Михаил Кузнецов. Стерлитамакский межрайонный противотуберкулезный диспансер возглавил Дамир Абдрахимов.

ИСТОЧНИК KP.RU