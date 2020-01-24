Молодая уфимка похитила у нефтяной компании 17 млн рублей

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:14:35+03:00

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В Уфе за похищение 17 млн рублей у нефтяной компании будут судить 31-летнюю женщину. О дерзком преступлении сообщила республиканская прокуратура.

По версии следствия, обвиняемая была менеджером по работе с персоналом в фирме «ЭКООЙЛ». В перечень обязанностей женщины входил и бухгалтерский учет – именно это и помогло ей похитить заветные миллионы.

С июня 2017 года по август 2018 она подделывала финансовые документы компании и предъявляла их в банк. В общей сложности авантюристка сняла с расчетного счета фирмы более 17 млн рублей. Солидную сумму женщина потратила на покупку Land Cruiser 200 за 6 млн рублей, путешествия и дорогие отели.

Во время следствия обвиняемая признала вину в совершенных преступлениях. Уголовное дело сразу по трем статьям – мошенничество в особо крупном размере, отмывание денег и подделка документов – было передано на рассмотрение в Кировский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU