Молодая уфимка похитила у нефтяной компании 17 млн рублей
В Уфе за похищение 17 млн рублей у нефтяной компании будут судить 31-летнюю женщину. О дерзком преступлении сообщила республиканская прокуратура.
По версии следствия, обвиняемая была менеджером по работе с персоналом в фирме «ЭКООЙЛ». В перечень обязанностей женщины входил и бухгалтерский учет – именно это и помогло ей похитить заветные миллионы.
С июня 2017 года по август 2018 она подделывала финансовые документы компании и предъявляла их в банк. В общей сложности авантюристка сняла с расчетного счета фирмы более 17 млн рублей. Солидную сумму женщина потратила на покупку Land Cruiser 200 за 6 млн рублей, путешествия и дорогие отели.
Во время следствия обвиняемая признала вину в совершенных преступлениях. Уголовное дело сразу по трем статьям – мошенничество в особо крупном размере, отмывание денег и подделка документов – было передано на рассмотрение в Кировский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU