Мэр Уфы опроверг информацию о сносе скульптур ArtTerria с улицы Ленина
Мэр Уфы Ульфат Мустафин опроверг появившуюся в СМИ информацию о намерении властей снести и переместить скульптуры ArtTerria c улицы Ленина. Объекты расположены на пешеходной части улицы Ленина.
– Я, как глава администрации города заявляю: эти объекты мы никуда не перемещаем! Они остаются на своих местах. Если будет принято иное решение, жителей и гостей мы заранее оповестим и прислушаемся к общественному мнению, – написал градоначальник на своих страницах в соцсетех.
Накануне, 23 января, о планах мэрии на демонтаж и перенос современных скульптур написало издание «АиФ-Уфа». Информацию журналистам в ответ на официальный запрос подтвердили в Управлении коммунального хозяйства и благоустройства города (документ есть в распоряжении редакции). Сообщалось, что вместо перенесенных арт-объектов на Ленина установят памятник врачу (напротив находится Башкирский государственный медицинский университет).
Тот самый ответ Управления коммунального хозяйства
ИСТОЧНИК KP.RU