Мэр Уфы опроверг информацию о сносе скульптур ArtTerria с улицы Ленина

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:57:09+03:00

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин опроверг появившуюся в СМИ информацию о намерении властей снести и переместить скульптуры ArtTerria c улицы Ленина. Объекты расположены на пешеходной части улицы Ленина.

– Я, как глава администрации города заявляю: эти объекты мы никуда не перемещаем! Они остаются на своих местах. Если будет принято иное решение, жителей и гостей мы заранее оповестим и прислушаемся к общественному мнению, – написал градоначальник на своих страницах в соцсетех.

Накануне, 23 января, о планах мэрии на демонтаж и перенос современных скульптур написало издание «АиФ-Уфа». Информацию журналистам в ответ на официальный запрос подтвердили в Управлении коммунального хозяйства и благоустройства города (документ есть в распоряжении редакции). Сообщалось, что вместо перенесенных арт-объектов на Ленина установят памятник врачу (напротив находится Башкирский государственный медицинский университет).

Тот самый ответ Управления коммунального хозяйства

ИСТОЧНИК KP.RU