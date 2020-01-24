Младенческая смертность в Башкирии за год выросла на 18%

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:22:41+03:00

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В 2019 году в Башкирии выросла младенческая смертность. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Забелин на совещании «Здравчас», которое провел глава Башкирии Радий Хабиров.

По итогам 11 месяцев 2019 года показатель младенческой смерти на 18% и составил 5,9 промилле. Отмечается, что на 34% увеличилось количество трагических случаев на дому – в том числе из-за придавливания матерями во сне или во время кормления.

Забелин перечислил районы, где по итогам прошлого года не умер ни один младенец. Это Бакалинский, Белокатайский, Караидельский, Куюргазинский, Чекмагушевский районы и Агидель.

Для решения проблемы младенческой смертности в Башкирии утвердили ряд оперативных мероприятий совместно с Башгосмедуниверситетом и главами муниципалитетов. Речь идет о проведении ежедневного мониторинга беременных и детей от одного года, организации кризисных центров и выделение транспорта для рожениц .

– Благодаря принятым мерам в январе показатель младенческой смертности, по оперативным данным, составил 4,7 промилле, – сообщил глава Минздрава.

Радий Хабиров, комментируя доклад министра, отметил, что год начат хорошо и призвал «держать эту планку». По словам руководителя республики, младенческая смертность – единственный показатель, по которому республика не добилась существенного успеха.

ИСТОЧНИК KP.RU