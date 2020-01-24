МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер и метель

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:28:31+03:00

В ближайшие сутки погода в Башкирии преподнесет неприятные сюрпризы Фото: Олег УКЛАДОВ

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МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение на ближайшие сутки. Местами по республике ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду и метель.

Грядущей ночью прогнозируется облачная погода с прояснениями. Выпадет небольшой снег. Ветер будет юго-западным. Его скорость составит 9-14 метров в секунду. Столбик термометра будет колебаться в районе -8,-13° (при прояснениях подморозит до -20°).

Днем погода заметно ухудшится: усилится интенсивность осадков, местами возможна метель. На дорогах возникнут снежные заносы и накаты, гололедица. Порывы ветра достигнут 18 м/с. Температура воздуха составит -4, -9°.

Из-за метели видимость на дорогах ухудшится до 500-1000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU