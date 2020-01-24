2020-01-24T12:59:10+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии до смерти изрезала ножом своего любовника

У мужчины были множественные ранения лица, груди и живота
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Медики пытались спасти мужчину на протяжении четырех часовМедики пытались спасти мужчину на протяжении четырех часовФото: Олег ЗОЛОТО
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В Белебеевском районе Башкирии женщина до смерти изрезала своего любовника ножом. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Поздней ночью 22 января в районную ЦРБ из собственного дома доставили 51-летнего жителя селя Приютово. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а на его теле было множество ножевых ранений: в области лица, груди и живота. Сам пострадавший пребывал в травматическом шоке. Несмотря на усилия реаниматологов, мужчину спасти не удалось – он скончался через четыре часа после госпитализации.

После получения информации от больницы правоохранительные органы выяснили, что случилось с погибшим. Как оказалось, мужчина в ходе распития спиртного повздорил со своей 56-летней сожительницей. У женщины сдали нервы, она схватила нож и набросилась с ним на друга.

Сотрудники полиции доставили подозреваемую в отдел МВД, где она дала признательные показания. Накануне в отношении нее завели уголовное дело по статье «убийство».

Известно, что погибший в 2019 году был судим сразу по трем статьям: за кражу, умышленное причинение легкого вреда здоровью и похищение документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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