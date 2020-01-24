Башкирия на втором месте в ПФО по числу подразделений банков
Башкирия заняла второе место в ПФО по числу подразделений банков. Всего их на территории республики 858. Рейтинг на основе данных Центробанка составил «РБК-Уфа». В статистике учитывается количество головных офисов, филиалов, представительств, операционных касс, кредитно-кассовых и операционных офисов.
Показатель числа подразделений банков имеет прямое отношение к объемам привлечения средств населения. Республика по этому показателю уступила только Татарстану (там работает 1070 подразделений). На третьих и четвертых местах расположились Нижегородская область (724)и Пермский край (673).
По данным Центробанка, в ПФО действуют 57 региональных банков, из них в Башкирии работает всего один. Для сравнения в соседнем Татарстане 15 «своих» организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU