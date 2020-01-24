2020-01-24T12:34:32+03:00
Общество

Башкирия на втором месте в ПФО по числу подразделений банков

По этому показателю уступила только Татарстану
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Рейтинг был составлен на основе данных ЦентробанкаРейтинг был составлен на основе данных ЦентробанкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Башкирия заняла второе место в ПФО по числу подразделений банков. Всего их на территории республики 858. Рейтинг на основе данных Центробанка составил «РБК-Уфа». В статистике учитывается количество головных офисов, филиалов, представительств, операционных касс, кредитно-кассовых и операционных офисов.

Показатель числа подразделений банков имеет прямое отношение к объемам привлечения средств населения. Республика по этому показателю уступила только Татарстану (там работает 1070 подразделений). На третьих и четвертых местах расположились Нижегородская область (724)и Пермский край (673).

По данным Центробанка, в ПФО действуют 57 региональных банков, из них в Башкирии работает всего один. Для сравнения в соседнем Татарстане 15 «своих» организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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