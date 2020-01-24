2020-01-24T11:03:35+03:00
Происшествия

После визита слесарей пенсионерка из Уфы лишилась 85 тысяч рублей

Рядовая проверка водяных счетчиков привели к серьезным потерям
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пенсионерка не досчиталась денег после ухода сантехниковПенсионерка не досчиталась денег после ухода сантехниковФото: Олег ЗОЛОТО
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Пенсионерка из Уфы лишилась 85 тысяч рублей, впустив в дом незнакомцев, представившихся слесарями. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Как рассказал собеседник, 84-летняя женщина обратилась в полицию утром 22 января. Правоохранителям она поведала, что неделю назад к ней в квартиру пришли двое неизвестных. Мужчины представились слесарями и сказали ей, что необходимо проверить водяные счетчики. Злоумышленники пробыли в доме порядка 40 минут. После ухода мошенников пенсионерка обнаружила, что у нее пропали 85,5 тысячи рублей.

С места преступления сотрудники полиции изъяли матерчатую тряпку, кожаную сумку и платежную квитанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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