Из бюджета Башкирии выделят 45 млн рублей на защиту медучреждений от кибератак
Минздрав Башкирии потратит 45 млн рублей на закупку оборудования для защиты каналов связи. Соответствующая позиция появилась на сайте госзакупок. Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 января 2020 года, сами торги пройдут 3 февраля.
Деньги на госконтракт выделят из бюджета Башкирии. Подрядчик должен будет обеспечить криптографическую защиту информации медучреждениям республики при работе в Республиканской медицинской информационно-аналитической системе. Она обрабатывает персональные данные жителей региона – в том числе и сведения о состоянии здоровья.
Закупить оборудование Минздрав намерен у одного поставщика – московской компании «ИнфоТекс». Ранее она уже сотрудничала с Башкирией: в 2018 году продала ядро защищенной сети, а в 2019 – оборудование для медицинских организаций республики.
ИСТОЧНИК KP.RU