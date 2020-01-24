2020-01-24T10:13:07+03:00
Общество

Из бюджета Башкирии выделят 45 млн рублей на защиту медучреждений от кибератак

Минздрав намерен закупить оборудование у московской фирмы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Подрядчик должен будет обеспечить криптографическую защиту информацииПодрядчик должен будет обеспечить криптографическую защиту информации
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Минздрав Башкирии потратит 45 млн рублей на закупку оборудования для защиты каналов связи. Соответствующая позиция появилась на сайте госзакупок. Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 января 2020 года, сами торги пройдут 3 февраля.

Деньги на госконтракт выделят из бюджета Башкирии. Подрядчик должен будет обеспечить криптографическую защиту информации медучреждениям республики при работе в Республиканской медицинской информационно-аналитической системе. Она обрабатывает персональные данные жителей региона – в том числе и сведения о состоянии здоровья.

Закупить оборудование Минздрав намерен у одного поставщика – московской компании «ИнфоТекс». Ранее она уже сотрудничала с Башкирией: в 2018 году продала ядро защищенной сети, а в 2019 – оборудование для медицинских организаций республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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