В Башкирии во встречном ДТП с легковушкой и внедорожником погиб мужчина
В Татышлинском районе Башкирии произошло встречное ДТП со смертельным исходом. Подробности происшествия сообщили в республиканской ГИБДД.
По данным дорожного ведомства, жесткая авария произошла в одиннадцатом часу утра 23 января. На 72 км трассы Бураево- Старобалтачево- Куеда столкнулись встречные «Лада Калина» и Chevrolet Niva.
Находившийся за рулем легковушки 48-летний мужчина из Верхних Татышлов скончался на месте происшествия. Второй водитель – 64-летний пенсионер – был доставлен в местный стационар.
Известно, что на месте происшествия, помимо дорожных полицейских, работали сотрудники МЧС.
– Начато расследование, направленное на выяснение причин и условий возникновения ДТП, – прокомментировали в региональной госавтоинспекции.
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано девять аварий, в которых один человек погиб и 12 получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU