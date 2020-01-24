2020-01-24T08:05:49+03:00
Происшествия

В Башкирии во встречном ДТП с легковушкой и внедорожником погиб мужчина

Второго участника аварии с различными травмами доставили в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В Татышлинском районе Башкирии произошло встречное ДТП со смертельным исходом. Подробности происшествия сообщили в республиканской ГИБДД.

По данным дорожного ведомства, жесткая авария произошла в одиннадцатом часу утра 23 января. На 72 км трассы Бураево- Старобалтачево- Куеда столкнулись встречные «Лада Калина» и Chevrolet Niva.

Находившийся за рулем легковушки 48-летний мужчина из Верхних Татышлов скончался на месте происшествия. Второй водитель – 64-летний пенсионер – был доставлен в местный стационар.

Известно, что на месте происшествия, помимо дорожных полицейских, работали сотрудники МЧС.

– Начато расследование, направленное на выяснение причин и условий возникновения ДТП, – прокомментировали в региональной госавтоинспекции.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано девять аварий, в которых один человек погиб и 12 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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