Выживший при обрушении омской казармы Рустам Набиев стал отцом во второй раз

24 Янв. 2020 2020-01-24T07:31:13+03:00

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Радостной новостью поделился со своими подписчиками в соцсетях блогер и спортсмен-паралимпиец Рустам Набиев. Он сообщил, что в ночь на 24 января во второй раз стал отцом – у него родилась очаровательная дочь в одном из уфимских госпиталей.

- В 4.35 на свет появилась наша прекрасная девочка по имени – Амина. Рост 54. Вес 3810. Спасибо за такое чудо, - поблагодарил Набиев свою супругу Индиру.

Напомним, что Рустам Набиев известен жителям Башкирии и России своей неиссякаемой силой воли и духа. В июле 2015 парень проходил срочную службу в Омске, когда неожиданно в учебном центре, где он проходил подготовку, произошло ЧП. В казарме обвалилась крыша: многие срочники оказались под завалами – были ранены или погибли. Рустам Набиев лишился обеих ног, но смог справиться с унынием, и после восстановления посвятил себя следж-хоккею. А в 2017 году он женился, тогда же у Набиева родилась первая дочь София.

ИСТОЧНИК KP.RU