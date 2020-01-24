2020-01-24T07:21:55+03:00
Происшествия

«В детстве был даже нервный тик»: в Уфе парень бросился под нож в руках отца, спасая друзей

Убийца был сильно пьян и даже не помнил, что зарезал сына
Яна БАЗЕКИНА
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Мужчина даже и не сразу понял, что своими руками убил единственного сынаМужчина даже и не сразу понял, что своими руками убил единственного сынаФото: архив КП
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В Уфе на днях произошла кровавая драма: в лифте одного из домов на улице Зорге отец зарезал собственного сына. Позже выяснились подробности этого ЧП: оказалось, что парень сам бросился на нож в руках отца, закрывая собой друзей.

Как сообщает Вash.news, отношения у 26-летнего Леонида Ф. и его 49-летнего отца Александра не ладились с самого детства. Мужчина сильно пил, избивал жену, поэтому у Леонида был даже нервный тик на этой почве. Чтобы оградить сына от пьяных выходок мужа, мать Леонида отправила его жить к дедушке, а год назад умерла сама.

В тот роковой день молодой мужчина вместе со своими друзьями отдыхал на квартире, когда ему позвонил отец и попросил срочно приехать к нему домой. Ничего не подозревающий Леонид вместе с друзьями поехал в тот злополучный дом: сам зашел в квартиру, а друзья остались ждать на лестничной площадке. Неожиданно из квартиры выбежал перепуганный Леонид и начал кричать, чтобы все убегали.

- Он начал орать нам, вызывайте лифт. Когда мы все пытались залезть в кабину, на площадку выбежал его отец. Он был пьяный. В руках нож, взгляд как у наркомана. Его батя замахнулся ножом, хотел начать резать нас, но Леня перекрыл всех собой, а потом резко упал на пол. Только потом мы поняли, что отец не остановил свою руку и воткнул нож в него. Врачи потом сказали, что лезвие попало прямо в сердце, шансов выжить не было, - рассказал в беседе с журналистами друг погибшего Андрей С.

Удивительно, но в пьяном угаре мужчина даже не понял, что убил собственного сына. Протрезвев, на допросе у следователей он пытался выяснить, кто же убийца, а узнав, что это его рук дело и вовсе впал в шок.

Леонида похоронили в Уфе: попрощаться с молодым человеком пришли десятки его друзей и знакомых, все они отзываются о парне только добрыми словами и сокрушаются о его безвременной гибели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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