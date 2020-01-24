2020-01-24T06:34:16+03:00
Общество

В Уфе водителей на дорогах ожидают массовые проверки

Сотрудники ГИБДД будут ловить грубых нарушителей правил дорожного движения
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 24 января, уфимских автомобилистов на дорогах ожидают массовые проверки. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, профилактические рейды будут направлены на выявление и предотвращение грубых нарушений правил дорожного движения, ведь даже в городе водители умудряются значительно превышать скорость, выезжать на полосу встречного движения, подрезать других автомобилистов. Все это создает аварийно-опасную ситуацию на дорогах. Также сотрудники ГИБДД будут внимательно выявлять водителей, севших за руль в алкогольном опьянении.

Горожан просят с пониманием отнестись к профилактической акции и быть внимательными за рулем, не нарушать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выживший при обрушении омской казармы Рустам Набиев стал отцом во второй раз
«В детстве был даже нервный тик»: в Уфе парень бросился под нож в руках отца, спасая друзей
40-летний житель Башкирии развел мужчину на деньги, представившись девушкой в соцсетях
Стало известно состояние школьницы из Уфы, которую дважды ударили ножом на перемене
В Уфе водителей на дорогах ожидают массовые проверки
Стало известно, какой будет погода в феврале в Башкирии
В Башкирии закрыли завод «до экономически благоприятных времен»
Начальник ГИБДД Башкирии заявил о снижении аварийности на дорогах
«Сердце не выдержало»: в Башкирии скончалась женщина, похоронившая сначала мужа, а затем и ребенка
В Башкирии из-за роковой случайности умерла женщина, чей сын утонул, спасая ребенка
В уфимском аэропорту нашли пассажирку из азиатской страны с высокой температурой
Строительство Восточного выезда из Уфы начнут уже в марте 2020 года
В уфимской школе на 12-летнюю ученицу напали с ножом
Назначен новый генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
На «Башкирские дворики»-2020 из бюджета республики выделено 1,86 млрд рублей
В Уфе засняли на видео пенсионерок, достающих просрочку из мусорных баков
Обстоятельства смерти подростка в уфимском СИЗО установит Следственный комитет