В Уфе водителей на дорогах ожидают массовые проверки

24 Янв. 2020 2020-01-24T06:34:16+03:00

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Сегодня, 24 января, уфимских автомобилистов на дорогах ожидают массовые проверки. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, профилактические рейды будут направлены на выявление и предотвращение грубых нарушений правил дорожного движения, ведь даже в городе водители умудряются значительно превышать скорость, выезжать на полосу встречного движения, подрезать других автомобилистов. Все это создает аварийно-опасную ситуацию на дорогах. Также сотрудники ГИБДД будут внимательно выявлять водителей, севших за руль в алкогольном опьянении.

Горожан просят с пониманием отнестись к профилактической акции и быть внимательными за рулем, не нарушать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU