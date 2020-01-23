Стало известно, какой будет погода в феврале в Башкирии

23 Янв. 2020 2020-01-23T21:39:44+03:00

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Во втором месяце 2020 года жителей Башкирии вновь ждет теплая погода.

По данным сервиса Gismeteo, февраль в Башкирии будет теплым и пасмурным. Температура воздуха в республике ночью и днем редко будет опускаться ниже отметки в -10 градусов. В некоторые дни столбик термометра и вовсе будет показывать плюсовую температуру.

Осадков в феврале в Башкирии стоит ждать ближе ко второй половине месяца. С 9 числа в республике ожидается снег и дождь. Примечательно, что весь месяц небо будет затянуто серыми тучами – солнечных дней не ожидается вообще.

ИСТОЧНИК KP.RU