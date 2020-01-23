2020-01-23T21:29:34+03:00
Общество

В Башкирии закрыли завод «до экономически благоприятных времен»

Предприятие имеет высокую себестоимость продукции
Рустем АХУНОВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Башкирии сахарный завод закрыли «до экономически благоприятных времен».

Как сообщает «Интерфакс», «Мелеузовский сахарный завод» временно прекратил свою работу. Известно, что предприятие входит в состав группы компаний «Промидекс». Производство приостановили из-за слишком высокой себестоимости выпускаемой продукции.

Сообщается, что всех работников завода заранее предупредили о том, что вскоре они потеряют работу. Также им выплатили все полагающиеся в таком случае компенсации. После того, как завод откроется, бывшим рабочим предоставят приоритетное право на трудоустройство. Помимо этого, работодатель предложил заводчанам временно поработать в птицеводческом комплексе, который находится неподалеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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