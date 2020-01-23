В Башкирии закрыли завод «до экономически благоприятных времен»
В Башкирии сахарный завод закрыли «до экономически благоприятных времен».
Как сообщает «Интерфакс», «Мелеузовский сахарный завод» временно прекратил свою работу. Известно, что предприятие входит в состав группы компаний «Промидекс». Производство приостановили из-за слишком высокой себестоимости выпускаемой продукции.
Сообщается, что всех работников завода заранее предупредили о том, что вскоре они потеряют работу. Также им выплатили все полагающиеся в таком случае компенсации. После того, как завод откроется, бывшим рабочим предоставят приоритетное право на трудоустройство. Помимо этого, работодатель предложил заводчанам временно поработать в птицеводческом комплексе, который находится неподалеку.
ИСТОЧНИК KP.RU